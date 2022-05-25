За полтора месяца татарстанцы подали в «Народный контроль» 159 жалоб на свалки мусора

С 13 апреля по 24 мая в ГИС «Народный контроль» поступило 159 жалоб на свалки мусора. Об этом на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам сообщил начальник отдела координации взаимодействия пользователей ГИС РТ «Народный контроль» аппарата уполномоченного по правам человека в РТ Рустем Низамиев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Всего поступило 159 обращений. Поступали жалобы из сельских поселений в связи с несвоевременным вывозом регоператорами твердых коммунальных отходов. Статистика за май-месяц возрастает, нас это очень сильно беспокоит. Есть вопросы к регоператорам — как к „Гринте“, так и к УК ПЖКХ», — сказал он.

За указанный срок по Казани поступило 40 уведомлений, Лаишевскому району — 33, Набережным Челнам — 19, Альметьевском району — 18. В частности, поступила жалоба на свалку в микрорайоне Новая Сосновка в Казани, где складируется строительный мусор. Следующая жалоба на горы мусора поступила от жителей улицы Усердной, где стоят два переполненных бункера, а возле разбросаны бытовые отходы. Аналогичные уведомления поступили от жителей Лаишевского района. Также были обращения в адрес регоператора «Гринта» от жителей Альметьевского и Бугульминского районов, Набережных Челнов и Елабуги.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина рекомендовала регоператорам совместно с исполкомами взять ситуацию с мусором на особый контроль.