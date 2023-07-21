За полгода в Татарстане таможенники изъяли более 64 тыс. пачек контрафактных сигарет

В первом полугодии 2023 года сотрудники Татарстанской таможни изъяли 64 128 пачек контрафактных сигарет, маркированных товарными знаками «Космос», «Стюардесса», «OPAL», «Родопи», «ВТ», «TU-134». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Отмечается, что в результате мероприятий по выявлению контрафактной продукции из торгового оборота изъято 81 тыс. товаров с признаками контрафактной продукции, из них 17 тыс. - это предметы одежды, обувь, чехлы для телефонов, рюкзаки и игрушки люксовых брендов.

Кроме того, в результате мероприятий по выявлению «санкционных» товаров на внутреннем рынке выявлено 8,4 тонн продовольственных товаров, на общую сумму 1,2 млн рублей.

Начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Энже Сафиуллина отметила, что результативность таможенных осмотров помещений и территорий при контроле оборота товаров составила 90%.

В результате проведенных мероприятий возбуждено 13 административных и 7 уголовных дел, отметили в пресс-службе ведомства.