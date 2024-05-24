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За полгода в РТ корью заболели почти на 50 человек больше, чем за 2023 год
В Татарстане продолжается рост заболеваемости корью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«К сожалению, у нас продолжается неблагополучие по кори. На сегодня зарегистрировано 194 подтвержденных случаев кори. Напомню, что за весь прошлый год было 146 случаев», – отметила санитарный врач.
По словам Любовь Авдониной, среди заболевших корью 20% иностранцы. 14 случаев связаны с посещением других стран, 93 человека привезли корь из других субъектов России, 44 случая заболевания составили контакты на территории Татарстана.
Медики республики призывают татарстанцев прививаться от кори, если такая прививка не была сделана в детстве. Это позволит обезопасить себя от заражения.
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