За полгода в России произошло 1,9 тыс. ДТП с малолетними водителями

С января по июнь 2025 года в России зафиксировано свыше 1,9 тыс. ДТП с детьми, которые управляли транспортом, в большинстве случаев – грубо нарушая ПДД. Показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 12%, приводит РИА Новости статистику Госавтоинспекции МВД России.

В результате происшествий погибли 42 ребенка, еще более 1,9 тыс. получили ранения.

Значительная часть ДТП зафиксирована с участием детей, которые управляли механическими транспортными средствами – на эту категорию приходится более 1,1 тыс. происшествий. В результате погиб 31 ребенок, а почти 1,2 тыс. получили ранения. Рост – в среднем 13% по обеим позициям.

В ведомстве подчеркнули, что в основной группе риска находятся дети, которые в обход ПДД сели за руль мотоциклов, скутеров и мопедов. В стране зафиксировано более 900 таких ДТП, погибших стало больше на треть в сравнении с прошлым годом – суммарно 26 человек во всех российских регионах.

Количество ДТП с участием мопедов и скутеров в России выросло на 3%, это свыше 400 случаев. При этом число погибших в них детей увеличилось на 60% (8 человек).

Наибольшая тяжесть последствий ДТП с участием детей-водителей наблюдается вне населенных пунктов, на загородных автомобильных дорогах.

Кроме того, за полгода увеличилось и количество ДТП с детьми, которые управляли велосипедами – погибли 11 детей, более 740 получили ранения.

При этом значительная часть происшествий — 652 ДТП с детьми-водителями мототранспорта и 432 ДТП с детьми-велосипедистами — произошла по вине самих подростков.

«Попустительское отношение некоторых родителей, которые приобретают подросткам мощную мототехнику или допускают их к управлению автомобилями, игнорируя нормы безопасности, — заведомый преступный риск, которому взрослые подвергают собственных детей. Физиологические и психологические особенности детей и подростков – недостаточная реакция, склонность к рискованному поведению, переоценка своих возможностей в сочетании с высокой динамикой современных транспортных средств создают значительный риск попадания в ДТП с трагическими последствиями», — отметил начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.