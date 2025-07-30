За полгода «Служба - 112» приняла более 1,1 млн обращений от жителей Татарстана

Фото: «Татар-информ»

За шесть месяцев 2025 года специалисты «Службы - 112» приняли более 1,1 млн обращений от жителей республики. Около 1,3 млн составленных по этим обращениям карточек были перенаправлены в экстренные оперативные службы, среди них были и те, что поступили одновременно из других служб.

При этом на данный момент около 58% всех обращений в оперативные службы республики поступает именно через номер 112.

Наиболее частыми причинами обращений были запросы о медицинской помощи – 23%, сообщения о происшествиях криминального характера –16%, около 11,5% узнавали справочную информацию, информировали о ДТП – 4%, обращались по вопросам ЖКХ – 2,4%, сообщали о пожарах – 1%. При этом 19,5% обращений были непрофильными, связанными со случайными или ошибочными звонками.

За первое полугодие 2025 года на номер 112 поступило более девяти тысяч обращений с просьбой о психологической помощи.

Операторы «Службы-112», владеющие русским жестовым языком, приняли 29 сообщений от абонентов с нарушением слуха и речи.

Благодаря решению Раиса РТ Рустама Минниханова об увеличении заработной платы с 1 января 2025 года и расширении штата специалистов по приему и обработке вызовов на 33 человека, дежурные смены службы были увеличены и укомплектованы персоналом. Это положительным образом повлияло на оперативные показатели.

В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, специалисты «Службы-112» обработали на 80 тысяч звонков больше, а среднее время ожидания ответа оператора сократилось вдвое.

Напоминаем, что номер 112 доступен всем жителям и гостям Татарстана. Звонок является бесплатным даже при отрицательном балансе, отсутствии сигнала сети или с телефона без SIM-карты.