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Происшествия 8 октября 2024 10:23

За полгода россияне отдали мошенникам больше 9 миллиардов рублей

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За шесть месяцев 2024 года жители РФ отдали мошенникам больше 9 миллиардов рублей. Об этом на брифинге о противодействии в РТ финансовому мошенничеству в банковском секторе в Кабинете Министров РТ рассказал управляющий Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марат Шарифуллин.

«При этом были предотвращены 30,2 миллиона попыток операций без согласия клиентов на общую сумму в 4,3 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года размер потерь увеличился на 11%», – добавил спикер.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

#мошенники
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