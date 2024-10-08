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За полгода россияне отдали мошенникам больше 9 миллиардов рублей
За шесть месяцев 2024 года жители РФ отдали мошенникам больше 9 миллиардов рублей. Об этом на брифинге о противодействии в РТ финансовому мошенничеству в банковском секторе в Кабинете Министров РТ рассказал управляющий Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марат Шарифуллин.
«При этом были предотвращены 30,2 миллиона попыток операций без согласия клиентов на общую сумму в 4,3 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года размер потерь увеличился на 11%», – добавил спикер.
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