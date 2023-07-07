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За полгода приставы Татарстана взыскали почти 470 млн долгов по алиментам
За шесть месяцев 2023 года приставы Татарстана взыскали 469 млн рублей долгов по алиментам. Это на 175 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
«Нам удается сохранять положительную тенденцию к снижению остатка неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов из года в год. Управлением выполнен значимый показатель, установленный по этой категории производств, остаток, как по количеству, так и по сумме сокращен», – рассказал главный судебный пристав республики Анвар Закиров.
Отмечается, что в результате принимаемых мер, приставами с начала 2023 года взыскано 8,2 млрд рублей. В первом полугодии приставами составлено более 7 тысяч актов ареста имущества должников, на общую сумму 3,8 млрд рублей. Стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, составила 1,5 млрд рублей.
Стоит отметить, что службой активно развиваются электронные сервисы. Взаимодействие с участниками исполнительного производства стало более оперативным и прозрачным, упростило процедуру контроля за своевременностью извещения.
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