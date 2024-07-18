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Происшествия 18 июля 2024 17:27

За полгода приставы Татарстана выдворили более 1,5 тысячи нелегальных мигрантов

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За шесть месяцев текущего года татарстанские приставы выдворили 1518 незаконных мигрантов, которые нарушили условия пребывания на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иностранцы отправились домой в различные страны, включая экзотические направления: Таджикистан, Киргизия, Азербайджан, Куба, Гаити, Конго, Египет, Камерун, Колумбия, Кения, Афганистан, Перу, Алжир и другие.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года приставы выдворили 569 незаконных мигрантов.

Нарушителям были назначены штрафы с последующим выдворением. Въезд в Российскую Федерацию для них будет запрещен в течение пяти лет.

Мигрантов отправляют в Центр временного содержания иностранных граждан по республике в Набережных Челнах. После приобретения для них проездных документов, приставы сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу РФ — до аэропорта. Там граждан иностранных государств передают пограничным службам.

#нелегальные мигранты
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