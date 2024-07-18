За полгода приставы Татарстана выдворили более 1,5 тысячи нелегальных мигрантов

За шесть месяцев текущего года татарстанские приставы выдворили 1518 незаконных мигрантов, которые нарушили условия пребывания на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иностранцы отправились домой в различные страны, включая экзотические направления: Таджикистан, Киргизия, Азербайджан, Куба, Гаити, Конго, Египет, Камерун, Колумбия, Кения, Афганистан, Перу, Алжир и другие.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года приставы выдворили 569 незаконных мигрантов.

Нарушителям были назначены штрафы с последующим выдворением. Въезд в Российскую Федерацию для них будет запрещен в течение пяти лет.

Мигрантов отправляют в Центр временного содержания иностранных граждан по республике в Набережных Челнах. После приобретения для них проездных документов, приставы сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу РФ — до аэропорта. Там граждан иностранных государств передают пограничным службам.