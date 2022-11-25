За полгода на диспансерный учет поставили 300 тысяч татарстанцев

За последние полгода 300 тысяч татарстанцев поставили в поликлинику на учет, за их здоровьем пристально следят врачи. Об этом в прямом эфире рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«В целом, 1,2 млн татарстанцев находятся на диспансерном учете у врачей различных специальностей», – добавил он.

В Татарстане видят снижение обращений людей в больницы по линии неотложной помощи. По словам замминистра, это значит, что качество консультаций в поликлиниках улучшается.

«Учет всех болезней – это залог успеха. А активная работа по профилактике – еще лучше. Надо понимать, что если ты на диспансерном учете стоишь, то надо появиться у врача как минимум раз в год, а лучше два (это зависит от того, какое заболевание)», – заметил Альмир Абашев.