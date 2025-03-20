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Экономика 20 марта 2025 10:48

За полгода минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 10%

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За полгода минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 10%
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стоимость минимальной продуктовой корзины на одного человека в Татарстане за полгода увеличилась почти на 10%, с 5844,8 рубля в августе 2024 года до 6428 рубля в феврале 2025-го. Это следует из данных ассоциации «Руспродсоюз», о которых тогда и сейчас сообщает ТАСС.

При этом с начала года стоимость минимального набора продуктов в целом по России выросла на 1,9%, до 7326,3 рубля. Условная продовольственная корзина включает 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты

Дороже всего минимальный набор продуктов в Чукотском автономном округе (16 690,8 рубля) и в Магаданской области (11 987,2 рубля). Дешевле всего продуктовая корзина в Мордовии (6062,6 рубля) и в Пензенской области (6283 рубля).

При этом в Москве минимальный набор продуктов обойдется в 8759,1 рубля, в Санкт-Петербурге – в 8563,2 рубля, а в Московской области – в 7694,2 рубля.

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#цены на продукты #рост цен на продукты
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