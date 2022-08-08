За полгода количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось на 37%

За период с 2020 по 2021 годы количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось с 321 до более чем 23 тысяч. По итогам первых шести месяцев текущего года их число выросло еще на 37% и достигло 31,5 тысячи, сообщил сегодня на деловом понедельнике замруководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров. По его словам, По количеству вышедших на интернет-площадки предпринимателей Татарстан лидирует среди других регионов ПФО.

Более 11 тыс. продавцов на известных маркетплесах приходится на казанских предпринимателей. В основном они реализуют свои товары через Ozon, Wildberries , KazanExpress и другие интернет-площадки, рассказал Шакиров.

«В городе создана вся необходима инфраструктура для этого – 435 пунктов приема товаров, почти тысяча пунктов выдачи, логистические цепочки, – добавил он. – В результате развития инфраструктуры среднее время доставки товаров увеличилось с пяти дней в 2020 году до трех дней сейчас».

В целом на сегодняшний день потребительский рынок адаптировался к жизни в новых условиях, добавил Шакиров. Всего на данный момент в Казани функционируют почти 6,5 тыс. предприятий потребительского рынка, в том числе 3,3 тыс. объектов торговли, 1400 объектов общественного питания и 1800 объектов бытового обслуживания. Средняя численность занятых на предприятиях работников превысила 140 тыс. человек – это более 12% от общего числа занятых.