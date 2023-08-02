За полгода Казанский Кремль посетили почти 2 млн туристов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За первые шесть месяцев 2023 года Казанский Кремль посетили 1,98 млн человек. Это на 310 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказывает городской Комитет по развитию туризма.

Кроме Кремля, туристов интересуют Казанский Богородицкий монастырь, улица Баумана, Старо-Татарская слобода и Кремлевская набережная.

Чаще всего Казань посещают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Владимира, Перми, Саратова, Тюмени, Воронежа, Волгограда и Екатеринбурга. В среднем туристы останавливаются в городе на три-четыре дня.

По итогам июля, городские отели, хостелы и гостевые дома были загружены на 76%. Это на 5% выше, чем в 2022-м. В целом за полугодие загрузка составила 62% — лучший результат с 2021 года.