За полгода госдолг России увеличился почти на 1,5 трлн рублей

За первые шесть месяцев 2021 года госдолг России увеличился на 1,483 трлн рублей — до 20,4 трлн. Это составляет 17,7% ВВП, следует из данных Счетной палаты страны.

По сравнению с первым полугодием 2020-го рост госдолга составил 7,8%. На 9,7%, или 1,435 трлн рублей, повысился внутренний долг. Он находится на отметке в 16,187 трлн, в общем объеме госдолга его доля составляет 79,3%.

За январь-июнь 2021 года внешний долг увеличился на 1,839 млрд долларов, что составляет 3,2%, и превысил отметку в 54,5 млрд долларов. Если вести расчет в рублях, то увеличение показателя составило 1,1%, или на 47,871 млрд, — до 4,237 трлн рублей.

Как рассказали в Счетной палате, за полгода на обслуживание госдолга из бюджета было выделено 506 млрд рублей, в том числе 434,5 млрд — на внутренний долг.

За 2020 год рост данного показателя составил 5,42 трлн рублей, или 39,9%. На конец года он находился на уровне 18,99 трлн рублей, о чем ранеее сообщало ИА «Татар-информ».