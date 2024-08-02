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За полгода диспансеризацию прошли более 185 тысяч жителей Казани
За полгода более 185 тысяч казанцев прошли диспансеризацию. Еще более 64,4 тысяч прошли медицинские осмотры, сообщили в Управлении здравоохранения Казани.
Также по данным горздрава, свыше 58,1 тысяч пациентов проверили свое здоровье после перенесенного COVID-19 за счет углубленной диспансеризации.
Диспансеризация проводится с 18 лет раз в три года. В течение этих трех лет пациенты должны проходить профилактические осмотры, то есть минимальный набор обследований. После 39 лет диспансеризацию проводят каждый год. Это связано с тем, что в этом возрасте часто обнаруживаются патологические состояния.
Ежегодные обследования позволяют обнаружить различные заболевания, включая раковые опухоли на ранних стадиях, когда они еще не проявляют симптомов. В таком случае вероятность успешного лечения составляет 90%.
Во всех медицинских учреждениях первичного звена открыты отделения профилактики, поэтому пациентам не нужно сначала записываться к терапевту, а затем на обследования. Отделения профилактики работают в две смены, а также по субботам в первой половине дня. Кроме того, на прием можно записаться через терминал самообслуживания в поликлинике или портал госуслуг.
Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения проходят благодаря федеральной кампании «Диспансеризация» национального проекта «Здравоохранение».
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