За полгода диспансеризацию прошли более 185 тысяч жителей Казани

За полгода более 185 тысяч казанцев прошли диспансеризацию. Еще более 64,4 тысяч прошли медицинские осмотры, сообщили в Управлении здравоохранения Казани.

Также по данным горздрава, свыше 58,1 тысяч пациентов проверили свое здоровье после перенесенного COVID-19 за счет углубленной диспансеризации.

Диспансеризация проводится с 18 лет раз в три года. В течение этих трех лет пациенты должны проходить профилактические осмотры, то есть минимальный набор обследований. После 39 лет диспансеризацию проводят каждый год. Это связано с тем, что в этом возрасте часто обнаруживаются патологические состояния.

Ежегодные обследования позволяют обнаружить различные заболевания, включая раковые опухоли на ранних стадиях, когда они еще не проявляют симптомов. В таком случае вероятность успешного лечения составляет 90%.

Пройти диспансеризацию можно в поликлиниках по месту прикрепления. С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования. По ОМС диспансеризация включает в себя анкетирование, профилактический осмотр, обследования, включая онкоскрининги, – это минимум, который необходим для выявления факторов риска.

Во всех медицинских учреждениях первичного звена открыты отделения профилактики, поэтому пациентам не нужно сначала записываться к терапевту, а затем на обследования. Отделения профилактики работают в две смены, а также по субботам в первой половине дня. Кроме того, на прием можно записаться через терминал самообслуживания в поликлинике или портал госуслуг.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения проходят благодаря федеральной кампании «Диспансеризация» национального проекта «Здравоохранение».