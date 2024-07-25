За полгода число сделок по исламскому банкингу в Татарстане выросло в два раза

В Татарстане за первое полугодие 2024 года заключено 1255 сделок с использованием инструментов исламского банкинга на сумму 2,8 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель подразделения по партнерскому (исламскому) финансированию при Минэкономики РТ Руслан Халиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«После принятия федерального закона о проведении эксперимента значительно повысилась активность на рынке. В Татарстане за первое полугодие 2024 года количество заключенных сделок выросло в два раза. Объем операций увеличился на 215%», – рассказал спикер.

Эксперимент по партнерскому финансированию стартовал в сентябре прошлого года. Он проводится в четырех пилотных регионах — Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне.

По словам Халиуллина, сейчас в реестре Банка России числятся 22 компании, которые участвуют в этом эксперименте. Из них 16 представлены в Татарстане.

Спикер отметил, что впервые в России во время проведения эксперимента в Татарстане запущен ряд новых продуктов – проектное финансирование, льготное финансирование субъектов малого бизнеса, лизинг по нормам партнерского финансирования. Кроме того, действует электронная торговая площадка финансирования с использованием партнерских финансов.

«Эти услуги доступны всем. Со стороны может показаться, что только мусульманин может ими воспользоваться. На самом деле это больше про справедливое распределение рисков и прибыли», – подчеркнул руководитель подразделения.

Он добавил, что исламские финансы базируются на реальных активах. «Мы видим, как регулярно экономику сотрясает кризис. По сути, там нет никакого базового актива. Принципиальное отличие исламских финансов – это базовый актив. Люди понимают, во что вкладывают, – это прозрачность. Отсутствуют штрафы и пени. Из-за этого, может, исламское финансирование не растет так резко, как классические финансы, но зато это поступательный постоянный рост», – заключил Халиуллин.