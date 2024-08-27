За полгода ЦБ выявил финансовую пирамиду и 13 «черных» кредиторов в Татарстане

С января по июнь 2024 года Банк России обнаружил в Татарстане одну финансовую пирамиду, а также 13 субъектов, обладающих признаками «черных», или нелегальных, кредиторов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В пресс-службе банка объяснили, что большая часть нелегальных кредиторов выдавала займы под видом ломбардной деятельности либо комиссионной торговли. При этом средства предоставлялись под залог имущества и ювелирных изделий. Однако эти субъекты не были включены в реестр ломбардов и находились вне правового поля.

ЦБ напоминает, что клиенты таких организаций часто сталкиваются с завышенными процентами либо оказываются в ситуации, когда «ломбард» продает заложенное имущество и вернуть его не удается.

«Настоящие ломбарды выдают деньги под проценты, не превышающие установленные значения. Имущество, которое становится предметом залога, страхуется. А клиент получает залоговый билет, где прописаны индивидуальные условия займа и информация о заложенной вещи. Если вместо залогового билета клиенту предлагают договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ, значит, это лжеломбард», — говорится в сообщении.

Центробанк призвал граждан внимательно изучать условия договоров на оказание финансовых услуг. Кроме того, необходимо тщательно проверить компанию, с которой он заключается.

«Это можно сделать на сайте Банка России. Также Банк России публикует список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», — говорится в сообщении.