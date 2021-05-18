За полгода более 223 тыс. татарстанцев обратились за консультацией по номеру 122

За время работы горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции 122 специалисты проконсультировали 223 088 татарстанцев. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Как отметили в ведомстве, ежесуточно на горячую линию поступает свыше 800 звонков. В среднем жители РТ ожидают ответа специалиста шесть секунд, в одну смену здесь работает до 70 операторов. Среднее время разговора составляет две с половиной минуты.

Чаще всего звонящих интересует, что делать при появлении симптомов коронавируса, вызов медиков на дом, а также запись на прием либо вакцинацию.

С начала прививочной кампании было принято 8 632 звонка. Каждый день на вакцинацию записываются 70 татарстанцев.