За полчаса рейда полицейским в Казани попались пять пассажиров метро без масок

За полчаса рейда в казанском метрополитене полицейским удалось поймать пять человек без масок. Рейд проходит в Московском районе Казани.

Именно в метро, как рассказывают стражи порядка, чаще всего попадаются пассажиры без масок. Первым полицейские остановили молодого человека, который уже спешил на выход и стянул маску на подбородок.

«Я ехал в вагоне в маске, только когда вышел, решил приспустить ее», - рассказывал молодой человек.

На парня составили административный протокол. В ближайшее время ему предстоит выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.