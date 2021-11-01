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Происшествия
1 ноября 2021  21:16
Елена Саляхова

За полчаса рейда полицейским в Казани попались пять пассажиров метро без масок

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За полчаса рейда полицейским в Казани попались пять пассажиров метро без масок

За полчаса рейда в казанском метрополитене полицейским удалось поймать пять человек без масок. Рейд проходит в Московском районе Казани.

Именно в метро, как рассказывают стражи порядка, чаще всего попадаются пассажиры без масок. Первым полицейские остановили молодого человека, который уже спешил на выход и стянул маску на подбородок.

«Я ехал в вагоне в маске, только когда вышел, решил приспустить ее», - рассказывал молодой человек. 

На парня составили административный протокол. В ближайшее время ему предстоит выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

#рейды #медицинская маска
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