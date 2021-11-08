За поджог опорного пункта полиции жителя Казани отправили за решетку на 3 года

В колонию строгого режима отправится казанец Андрей Усачев, который в марте этого года поджег в Дербышках опорный пункт полиции. Точку в деле накануне поставил Советский районный суд Казани, сообщили в пресс-службе суда.

Как было установлено, днем 24 марта Усачев подошел с канистрой к опорному пункту, который находился в девятиэтажном жилом доме. Он облил горючей жидкостью тамбур и поджег его, после чего скрылся. Мужчину задержали в тот же день.

Свою вину Усачев признал. Суд отправил его в колонию строгого режима на 3 года. Помимо этого мужчину обязали выплатить ущерб в размере полумиллиона рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Советский районный суд Казани арестовал поджигателя опорного пункта полиции. Мужчина объяснил, что убивать или причинять вред сотрудникам полиции не хотел, а причиной стал конфликт с участковым.

На Андрея Усачева завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Суд отправил мужчину в СИЗО.