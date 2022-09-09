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Происшествия
9 сентября 2022  10:38
Елена Саляхова

За подвиг в спецоперации на Украине медалью «За отвагу» награжден танкист из Татарстана

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Житель Высокогорского района Татарстана Дмитрий Кузичкин награжден медалью «За отвагу». Указом Президента России Владимира Путина награду татарстанец получил за подвиг, который он совершил во время спецоперации на Украине, сообщил «Татар-информу» председатель исполнительного комитета ВОД «Союз Танкистов» Альберт Гималетдинов.

Дмитрий почетный выпускник Казанского танкового училища. В звании капитана он служил на Украине с самого начала специальной военной операции. Под его командованием были 10 танков российской армии.

27 мая во время боевых действий Дмитрий получил ранение – взорвавшийся украинский снаряд чуть не лишил танкиста правой ноги. Осколки прошили ногу бойца насквозь, вырвав несколько сантиметров из кости. Чтобы спасти ногу, Дмитрию провели пять операций.

Благодаря Дмитрию Кузичкину, российским военнослужащим удалось освободить город Лиман и село Большая Дымерка.

Сейчас военнослужащий полностью восстановился и проходит службу в Челябинской области.

#спецоперация на Украине #Высокогорский район
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