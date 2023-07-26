За подрыв железной дороги под Брянском диверсанта отправили в колонию на 22 года

Суд приговорил к 22 годам диверсанта, взорвавшего летом прошлого года железнодорожные пути под Брянском, сообщает ТАСС.

«Суд постановил приговорить Сергея Белавина к 22 годам колонии строгого режима со штрафом 600 тысяч рублей», – указано в сообщении.

Как указано в сообщении, в 2019 году мужчина был завербован представителями Главного управления разведки Украины и за денежное вознаграждение вошел в состав организованной группы под их руководством.

В июне 2022 года Белавин прибыл на территорию РФ, а 9 июля в момент прохождения по указанному участку железной дороги грузового поезда из Республики Беларусь Белавин привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва был поврежден состав и железнодорожное полотно. Отмечается, что в результате происшествия сотрудники бригады не пострадали.