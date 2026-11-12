За подготовку теракта против военнослужащих Черноморского флота осудили женщину

Пособницу СБУ осудили на 17 лет лишения свободы за госизмену, подготовку теракта, а также по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, и о подготовке к их изготовлению. Приговор вынес Южный окружной военный суд.

С 1 мая по 18 июля 2024 года женщина находилась на территории Украины. Ее завербовал сотрудник СБУ. После этого пособница киевского режима приобрела в интернет-магазине компоненты, необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств и прибыла к месту проживания военнослужащих в Республике Крым, пишет ТАСС.