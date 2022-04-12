За поборы с родителей в Усадах уволили заведующую детским садом

За поборы с родителей в Усадах в Лаишевском районе РТ уволили заведующую детским садом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра образования и науки РТ, руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

«Данный детский сад попал в наше поле зрения после многочисленных жалоб родителей в отношении заведующей и воспитателей. Во время проверок нами были выявлены многочисленные нарушения, в том числе коррупционные», – рассказал Рамис Музипов.

Проверки показали, что заведующая детским садом взяла на работу своих близких родственников – мать, отца, супруга и сноху. Выяснилось, что числились они только на бумаге: к примеру, ее отец был дворником, но на деле никакие работы по уборке территории детского садика не выполнялись.

Кроме того, в саду был организован сбор денег за дополнительные кружки и секции, однако деньги поступали не на счет детского садика, а оседали в карманах сотрудников.

«Все причастные к противоправной деятельности были уволены, в том числе и заведующая детским садом. Информация была направлена в правоохранительные органы», – добавил спикер.