За победу учащихся во Всероссийской олимпиаде учителя Татарстана получат до 60 тыс. руб

Кабмин Татарстана утвердил изменения в постановление о выделении грантов педагогам, подготовивших победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Размер гранта теперь будет определяться исходя из числа подготовленных призеров и победителей, следует из документа, который подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Выплаты варьируются от 10 до 60 тыс. рублей.

Педагогам, подготовившим одного призера заключительного этапа олимпиады выделят 10 тыс. рублей, двух – 15 тыс. рублей, за троих призеров предусмотрена выплата в 20 тыс. рублей.

За подготовку не только призеров, но и победителей, предусмотрены более значительные выплаты. Так, к примеру, если учитель подготовил сразу двух победителей и трех призеров, ему выплатят 30 тыс. рублей, а за одного абсолютного победителя, двух победителей и десять призеров – 60 тыс. рублей. Грант выплачивается ежемесячно равными долями.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике увеличили сумму выплат победителям Всероссийской олимпиады школьников до 200 тыс. рублей.