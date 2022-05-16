Победителем «Эха веков в истории семьи» стала семья из 75 человек из Сабинского района

Сегодня в казанском театре им. Г. Камала состоялся финал республиканского фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез». Его участниками стали шесть семейных команд из Казани и районов Татарстана.

«Это праздник семьи, традиций и обычаев нашей многонациональной республики. Участники фестиваля — смешанные семьи, которые дружно живут и воспитывают своих детей. В этом году меня поразило древо жизни, на котором 18 кругов. В этой семье информацию об отцах и дедах передавали из поколения в поколение. Это богатство, величайший дар, скрепы семьи, республики и страны. Если мы будем уделять этому внимание, то будущее наших детей будет в надежных руках», — сообщил Председатель Госсовета РТ, председатель совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин перед началом фестиваля.

По итогам конкурса победителем была признана семья Ахунзяновых из Сабинского района, второе место заняла семья Латыповых из Буинского района, а третье — представители Бугульминского, семья Малыхиных. Победители республиканского этапа были награждены дипломами и денежными призами в размере: 150 тыс. рублей — за первое место, 130 тыс. рублей — за второе и 100 тыс. рублей — за третье место. Призы и подарки семьям вручил Фарид Мухаметшин.

Зональный этап события прошел в апреле в Черемшане, Новошешминске, Богатых Сабах, Зеленодольске, Тукаевском районе и в Казани. Его участниками стали 36 семей. Победители зональных этапов выступили в финале.

«Мы, Гульмира и Антон Дыкины, представляем нашу большую семью. У нас трое детей, мы музыканты, артисты Государственного академического симфонического оркестра РТ под управлением Сладковского», — сообщила корреспонденту «Татар-информа» финалистка конкурса.

В финале Дыкины представили семейные реликвии — альбомы с фотографиями, архивные документы, письма и открытки, написанные в 1943 году, и старинную скрипку.

«Эта скрипка передается нам по наследству — от дедушек по линии Антона. Мы ее бережно храним. Дедушка участвовал в войне, а после войны передал своим дочкам. Это старая скрипка XVIII века», — отметила участница конкурса.

Она также приготовила и представила фирменные семейные блюда, рецепты которых передаются по наследству. Это зур бэлиш с гусем и говядиной, пирог с кониной, пирожки с тыквой. Как отметила Гульмира Дыкина, ее дружная семья любит собираться на праздниках за большим столом, угощаться пирогами и вспоминать своих предков.

Из Сабинского района на конкурс приехали 75 представителей семьи Ахунзяновых.

«Род Ахунзяновых насчитывает около 700 человек, что нашло отражение на нашем родовом дереве. В семье Ахунзяна Ахметзянова было десять детей, я родственница со стороны его дочери, правнучка. Сегодня мы показываем сценку, как раскулачивали нашего деда. После этого все десять детей выжили и не потерялись», — сообщила участница конкурса Алия Бугутдинова.

Она считает, что такие конкурсы служат примером для детей. Благодаря им подрастающее поколение узнает историю своей семьи, гордится своими дедами, прадедами и предками.

Семья Малыхиных-Кавальчук приехала в Казань из села Соколка Бугульминского района.

«Сегодня здесь присутствует четыре поколения, мы свой род знаем до седьмого поколения. По настоящее время в нашем роду 247 человек только близких родственников», — сообщила Любовь Малыхина.

Она на празднике выступала в курянском национальном костюме. Еще семья представила гостям самотканый костюм на манекене, которому уже более сотни лет.

«Наши предки приехали в Соколку из Курской губернии. Они были переселенцами, вольными крестьянами. У нас много семейных реликвий. Привезли словарь диалектных слов курян. Мы вместо предлога „в“ говорим предлог „у“. Еще у нас есть старинная икона, передаваемая из поколения в поколение. Мы ею благословляем молодоженов на счастливый брак, и все живут долго и счастливо», — отметила Малыхина.

За четыре года существования участниками фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» стали 162 семьи из всех районов республики.