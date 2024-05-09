«За победу!»: из Лаишево в зону СВО отправили большую партию гуманитарного конвоя

Под девизом «За Победу!» сегодня, 9 Мая, отправился очередной гуманитарный груз из Лаишевского района в зону спецоперации. Военнослужащие заранее передали списки с необходимой техникой и продуктами.

Посылки собирали совместно — администрация района, предприниматели, местный благотворительный фонд «Помощь СВОим» и жители муниципалитета. Как рассказали «Татар-информу», общий объем веса гумгруза составил как минимум 10 тонн.

На этот раз груз будет отправлен в Луганском, Донецком и Херсонском направлениях — в воинские части в Кременной и Сватово. Сопровождать фуру будет глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. Он передаст ребятам посылки и добрые вести от родных и близких.

В помощь татарстанским ребятам будет отправлено 3 внедорожника, запчасти к автомобилям, строительные материалы для блиндажей, маскировочные сети, которые день и ночь плели волонтеры, бытовая техника, коптеры, бинокли, необходимые канцелярские принадлежности, медицинские препараты и продукты питания (особым спросом у наших солдат пользуется камская рыба).

«Мы помним. И всегда будем помнить эту Победу — для того, чтобы это никогда не повторилось. И сегодня идёт специальная военная операция. Чтобы ужасы фашизма больше не повторились, наши ребята там находятся. Они безупречно выполняют свою задачу. Они 2 года там находятся. И мы им благодарны, всегда отправляем им всё самое необходимое. Наш народ объединился. Мы едины все — и тыл, и передовая. Мы всегда вместе. Всех с Днём Победы», — сказал глава района Ильдус Зарипов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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