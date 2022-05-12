За плакат на параде 9 Мая, дискредитирующий Вооруженные силы РФ, осудили челнинца

В Набережночелнинском суде было рассмотрено дело в отношении местного жителя, обвиняемого по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан...», сообщили в пресс-службе суда.

Как было установлено, на праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Великой Победы, челнинец вышел на парад с плакатом, содержащем дискредитирующую надпись.

Челнинца задержали. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.

