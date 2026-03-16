За первый ярмарочный день в Татарстане реализовано продукции на 89 млн рублей

В Татарстане 14 марта начали работу весенние сельскохозяйственные ярмарки. За первый ярмарочный день фермеры реализовали продукцию на сумму 89,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Из районов республики было завезено 100,4 тонны овощей, в том числе 51,3 тонны картофеля, а также 18,9 тонны разливного молока, 28,7 тонны сахара, 177,3 тыс. штук куриных яиц, 98,6 тонны мяса, включая 48,7 тонны говядины. Для проведения ярмарок было задействовано 877 единиц транспорта», – отметили в министерстве.

Сельскохозяйственные ярмарки проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамского района. С различной периодичностью они также будут проходить в других муниципалитетах.

Работа весенних сельхозярмарок продлится до 26 апреля. Мероприятие способствует развитию сельского хозяйства и улучшению продовольственной безопасности региона, что соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».