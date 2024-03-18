За первый ярмарочный день в Татарстане фермеры продали сельхозпродукции на 71 млн рублей

В Татарстане 16 марта начали работу весенние сельскохозяйственные ярмарки. За первый день фермеры реализовали продукции на сумму 71,1 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На первой весенней ярмарке посетителей было много. Повышенный спрос наблюдается на овощи, яйца и молочную продукцию», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Ярмарки прошли на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска. С различной периодичностью они будут проходить в разных муниципальных районах.

За первый ярмарочный день фермеры продали 106,8 тонны овощей, в том числе 60,2 тонны картофеля, а также 16,5 тонны разливного молока, 44,1 тонны сахара, 246,1 тыс. штук куриных яиц, 87,8 тонны мяса, в том числе 48 тонн говядины.

Для проведения ярмарок были задействованы 33 района, 787 единиц транспорта. Работа сельхозярмарок продлится до 28 апреля.