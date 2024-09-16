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За первый ярмарочный день татарстанцы купили сельхозпродукцию почти на 57 млн рублей
В Татарстане 14 сентября начали работу субботние сельскохозяйственные ярмарки. За первый ярмарочный день фермеры продали продукцию на сумму 56,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Было реализовано 408,4 тонны овощей, в том числе 277,6 тонны картофеля, а также 14,9 тонны разливного молока, 41,4 тонны сахара, 167,8 тыс. штук куриных яиц, 54,2 тонны мяса, в том числе 30,6 тонны говядины», – говорится в сообщении.
Для завоза фермерской продукции на торговые площадки задействовали 740 единиц транспорта.
Сельхозярмарки в республике проходят на 13 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, трех площадках Нижнекамского района и с различной периодичностью в муниципальных районах.
Проведение ярмарок запланировано до 29 декабря.
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