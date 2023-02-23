За первый месяц онлайн-медресе по изучению ислама на русском посетили 15 тыс. человек

Со старта онлайн-медресе на русском языке прошел месяц, за это время ресурс посетили более 15 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Всего регистрацию для прохождения обучения основам ислама на русском языке прошли 3,5 тыс. учеников. При этом около половины из них — это люди от 25 до 44 лет, доля учащихся женщин составила 60%.

Интерес к медресе проявили «онлайн-шакирды» не только из Татарстана (6 154 человек) но и из других регионов: Московской области и Москвы (1 591), Башкортостана (1 271), Нижегородской (762) и Самарской областей (542). Также знания получают и русскоязычные соотечественники из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Турции.

На ресурсе предлагается освоить семь основных исламских дисциплин на базовом уровне: исламское право, акыда (вероубеждение), Коран и тафсир, ахляк (нравственность), арабский язык и таджвид, жизнеописание пророка Мухаммада и история ислама в России.