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Ру Тат
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Экономика
25 апреля 2022  12:24
Александр Хевронин

Долги налогоплательщиков РТ выросли на 1,4 млрд рублей с начала года

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Долги налогоплательщиков Татарстана по итогам первого квартала 2022 года выросли на 1,4 млрд рублей по сравнению с первыми месяцами 2021-го. Об этом Президенту республики Рустаму Минниханову рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Нельзя допускать, чтобы на фоне санкционного давления некоторые „особо находчивые“ плательщики стали уклоняться от уплаты налогов. Наши аналитические инструменты позволяют их вычислить и обеспечить неотвратимость наказания за противоправные действия», — сказал он.

Сафиуллин добавил, что количество должников среди физических лиц уменьшилось на 200 тыс. человек.

«Хочется отметить, что благодаря плодотворной работе со штабом удалось изменить ментальность наших граждан республики, вследствие чего количество должников — физических лиц значительно уменьшается в количественном выражении — на 200 тыс.», — заявил он.

#уклонение от налогов #Сафиуллин Марат #уфнс по рт
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