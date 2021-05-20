За первый квартал 2021 года резиденты ТОСЭР в Татарстане вложили более 1,6 млрд рублей

За первый квартал этого года резиденты ТОСЭР в Татарстане осуществили 1,67 млрд рублей капитальных вложений и создали 3,1 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.



Сегодня свою деятельность на территориях ТОСЭР республики осуществляют 113 резидентов, реализующие проекты в различных отраслях. Так, несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией, в прошлом году на ТОСЭР в моногородах Татарстана появилось 40 новых резидентов. По подсчетам, их приход позволит привлечь в экономику моногородов 8,7 млрд рублей инвестиций и создать 4 170 рабочих мест.



Напомним, для резидентов ТОСЭР предусмотрен ряд льгот, в частности пониженная ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога. Помимо этого, для них понижены тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд, а также в Фонды социального и обязательного медицинского страхования. Льготы распространяются в течении 10 лет со дня присвоения статуса резидента и применяются не позднее, чем в течении 3 лет со дня создания ТОСЭР.



Напомним, что правительство России поддержало инициативу субъектов страны, согласно которой сроки исполнения резидентами требований к инвестиционным проектам как по объему вложений, так и по количеству рабочих мест, продлены с одного года до двух лет.



Эта льгота распространяется на те компании, которые получили статус резидентов в период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года. Послабление дает возможность реализовать инвестиционные проекты предприятиям, столкнувшимся с трудностями в период пандемии.



Всего на сегодняшний день в Татарстане функционирует пять территорий социально-экономического развития, резидентами которых осуществлено более 25,6 млрд рублей капитальных вложений и создано свыше 13 тыс. рабочих мест.

