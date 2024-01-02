Российские фильмы в первый день 2024 года собрали более 600 млн рублей

Российские фильмы, которые начали показывать в кинотеатрах в новогодние праздники, за 1 января заработали более 600 млн рублей. Лидерами в прокате стали фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты». Об этом сообщает ТАСС.

«Совокупно за первый день „новогодней битвы“ российские релизы заработали более 600 млн рублей», — рассказали агентству в пресс-службе одной из крупных сетей кинотеатров.

Отмечается, что кинокартина «Холоп-2» уже на 30% обогнала по сборам лидера 2022 года — «Чебурашку». В общей сложности вторая часть вышеназванной комедии собрала более 300 млн рублей за первый день 2024-го.