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Происшествия 2 января 2024 11:26

За первые сутки нового года в Казани задержали 13 пьяных водителей

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В первый день года в Казани поймали 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще двое водителей не имели права управления, сообщают в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, накануне в Казани произошло 56 ДТП,, из них 1 с пострадавшим (наезд на пешехода).

«В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 7 граждан», – дополнили в ведомстве.

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