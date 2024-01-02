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За первые сутки нового года в Казани задержали 13 пьяных водителей
В первый день года в Казани поймали 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще двое водителей не имели права управления, сообщают в городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, накануне в Казани произошло 56 ДТП,, из них 1 с пострадавшим (наезд на пешехода).
«В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 7 граждан», – дополнили в ведомстве.
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