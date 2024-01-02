За первые сутки нового года в Казани задержали 13 пьяных водителей

В первый день года в Казани поймали 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще двое водителей не имели права управления, сообщают в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, накануне в Казани произошло 56 ДТП,, из них 1 с пострадавшим (наезд на пешехода).



«В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 7 граждан», – дополнили в ведомстве.