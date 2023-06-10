За первые дни работы фонда «Защитники Отечества» в Татарстане обратились 140 человек

За семь первых дней работы в татарстанское отделение фонда «Защитники Отечества» обратились 140 человек. Об этом рассказала координатор рабочей группы по СВО в Татарстане, региональный координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» Алсу Набиева.

Вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и фонда «Защитники Отечества» обсудили в ходе рабочей встречи председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает татарстанское региональное отделение партии.

По словам Набиевой, обращались как участники СВО, так и их семьи, а также ветераны и семьи погибших бойцов. Чаще всего граждан интересуют такие вопросы, как получение статуса ветерана боевых действий, оказание содействия в получении мер соцподдержки, разъяснение по правовым вопросам.

«Работа по взаимодействию с филиалом фонда „Защитники Отечества“ в Татарстане начата, сейчас мы проговариваем основные направления по объединению усилий для еще более оперативного решения вопросов ветеранов спецоперации и членов их семей», — рассказала координатор рабочей группы по СВО в Татарстане.

Анна Цивилева отметила, что с начала июня филиалы фонда «Защитники Отечества» заработали во всех регионах. За это время социальные координаторы получили более 4 тыс. обращений.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Рабочая группа по вопросам СВО создана также по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.