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За первые дни работы фонда «Защитники Отечества» в Татарстане обратились 140 человек
За семь первых дней работы в татарстанское отделение фонда «Защитники Отечества» обратились 140 человек. Об этом рассказала координатор рабочей группы по СВО в Татарстане, региональный координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» Алсу Набиева.
Вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и фонда «Защитники Отечества» обсудили в ходе рабочей встречи председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает татарстанское региональное отделение партии.
По словам Набиевой, обращались как участники СВО, так и их семьи, а также ветераны и семьи погибших бойцов. Чаще всего граждан интересуют такие вопросы, как получение статуса ветерана боевых действий, оказание содействия в получении мер соцподдержки, разъяснение по правовым вопросам.
«Работа по взаимодействию с филиалом фонда „Защитники Отечества“ в Татарстане начата, сейчас мы проговариваем основные направления по объединению усилий для еще более оперативного решения вопросов ветеранов спецоперации и членов их семей», — рассказала координатор рабочей группы по СВО в Татарстане.
Анна Цивилева отметила, что с начала июня филиалы фонда «Защитники Отечества» заработали во всех регионах. За это время социальные координаторы получили более 4 тыс. обращений.
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