За первые часы выборов в Москве проголосовало свыше 1,5 млн человек

Более 1,5 млн человек в Москве уже проголосовали на выборах Президента России за первые четыре часа избирательной кампании. Об этом заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«На 12.00 могу озвучить следующие цифры: всего выдано 1 млн 536 тыс. 364 бюллетеня. Из них электронно проголосовал 1 млн 322 тыс. 791 человек, с помощью бумажного бюллетеня — 212 тыс. 665 избирателей», — приводит слова Кирилловой Агентство городских новостей Москвы.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.