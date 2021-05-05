За первую половину майских праздников в Казани водители сбили троих детей

За четыре дня майских праздников в Казани три раза сбили несовершеннолетних детей, рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Первые два случая произошли в субботу, 1 мая. На улице Копылова, напротив дома №2 в 14.30 неустановленный водитель выехал на красный и сбил 13-летнего ребенка, который переходил дорогу по зебре на зеленый. В результате подросток получил травму ноги. ГИБДД просит всех очевидцев этого происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

Другой случай произошел на проспекте Победы, где водитель «ГАЗели» сбил 7-летнюю девочку. Ребенок получил сотрясение мозга и другие серьезные травмы головы, ее доставили в больницу.

Накануне, 4 мая, вечером водитель легковушки во дворе дома по улице Чуйкова не выбрал безопасную скорость и сбил 5-летнего ребенка. Девочка получила легкие травмы позвоночника.