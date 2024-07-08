За первую половину 2024 года в Казани признали аварийными 6 домов

В первом полугодии 2024 года в Казани признали аварийными шесть многоквартирных домов. Их расселение будет проводиться в рамках региональной программы расселения аварийного жилья, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Всего же в Казани продолжение программы затронет 113 домов. В их числе по 16 домам есть решение судов, обязывающее исполнительный комитет расселить эти дома.

«На данный момент районами республики согласован очередной этап программы на сумму 73 млн рублей, на которой мы сможем расселить 17 жилых помещений, где проживают 60 казанцев», – уточнил Гиниятуллин.