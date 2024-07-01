За первую половину 2024 года из Кайбицкого района на СВО отправились 16 бойцов

За первую половину 2024 года в Кайбицком районе Татарстана заключили контракт с Министерством обороны РФ и отправились в зону специальной военной операции 16 человек. В минувшем 2023 году число желающих отправиться на СВО составляло 26 человек, рассказал заместитель главы муниципального образования Рамис Хаялиев на расширенном заседании районного оперативного штаба по набору контрактников.

Он также подчеркнул, что контракт с Минобороны могут заключить мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, в том числе — не военнообязанные и не имеющие гражданства РФ. Каждый боец получит единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей от Министерства обороны РФ. Помимо этого, от Правительства РТ он получит 505 тыс. и еще 100 тыс. — от района.

Военный комиссар Апастовского и Кайбицкого районов Наиль Зантемиров напомнил, что сейчас в Татарстане продолжают набирать людей для батальона «Батыр», который будет заниматься охраной освобожденных территорий. Совокупный размер единовременных выплат не отличается.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Фирады Сайрановой.