news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
29 июля 2022  18:28
Александр Хевронин

Банк России выявил в Татарстане 15 нелегальных организаций за первую половину 2022 года

news_top_970_100

В первой половине 2022 года Банк России выявил в Татарстане 15 организаций с признаками нелегальной деятельности, сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

Все выявленные за указанный срок нелегальные организации, среди которых 14 «черных кредиторов» и одна финансовая пирамида, внесены в предупредительный список Банка России. В нем содержатся сведения обо всех обнаруженных незаконных компаниях с 2020 года.

На сегодняшний день в этом списке числятся свыше 6 тыс. компаний, 57 из которых татарстанские. По каждой из них указаны наименование, признак незаконной деятельности и другие сведения. Список обновляется ежедневно.

Гражданам Татарстана рекомендуется перед заключением договоров с финансовыми организациями проверить наличие лицензий на сайте Банка России. Страницы добросовестных финансовых организаций в крупнейших российских поисковых системах сейчас маркируются специальным символом – синим кружком с галочкой.

#банк россии #Нацбанк РТ #Финансовые пирамиды
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100