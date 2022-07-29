Банк России выявил в Татарстане 15 нелегальных организаций за первую половину 2022 года

В первой половине 2022 года Банк России выявил в Татарстане 15 организаций с признаками нелегальной деятельности, сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

Все выявленные за указанный срок нелегальные организации, среди которых 14 «черных кредиторов» и одна финансовая пирамида, внесены в предупредительный список Банка России. В нем содержатся сведения обо всех обнаруженных незаконных компаниях с 2020 года.

На сегодняшний день в этом списке числятся свыше 6 тыс. компаний, 57 из которых татарстанские. По каждой из них указаны наименование, признак незаконной деятельности и другие сведения. Список обновляется ежедневно.

Гражданам Татарстана рекомендуется перед заключением договоров с финансовыми организациями проверить наличие лицензий на сайте Банка России. Страницы добросовестных финансовых организаций в крупнейших российских поисковых системах сейчас маркируются специальным символом – синим кружком с галочкой.