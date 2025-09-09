За первую неделю сентября в Татарстане зафиксировали более 8 тыс. случаев гриппа и ОРВИ

Фото: Роман Баданов \ «Татар-информ»

С 1 по 7 сентября 2025 года в Татарстане зафиксировали 8436 случаев гриппа и ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, заведующий кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Марина Патяшина.

«Это выше уровня последней недели августа на 16,4% и ниже эпидемического порога на 6,3%», – отметила главный санитарный врач республики.