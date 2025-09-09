news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 сентября 2025 11:16

За первую неделю сентября в Татарстане зафиксировали более 8 тыс. случаев гриппа и ОРВИ

Читайте нас в
Телеграм
За первую неделю сентября в Татарстане зафиксировали более 8 тыс. случаев гриппа и ОРВИ
Фото: Роман Баданов \ «Татар-информ»

С 1 по 7 сентября 2025 года в Татарстане зафиксировали 8436 случаев гриппа и ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, заведующий кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Марина Патяшина.

«Это выше уровня последней недели августа на 16,4% и ниже эпидемического порога на 6,3%», – отметила главный санитарный врач республики.

#заболеваемость ОРВИ и гриппом #Роспотребнадзор по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

8 сентября 2025
Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

8 сентября 2025