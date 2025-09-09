news_header_top
Общество 9 сентября 2025 09:34

За первую неделю сентября 10 татарстанцев отравились алкоголем

С 1 по 7 сентября в Татарстане зафиксировали 10 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Отмечается, что всего за отчетный период зарегистрировано 65 случаев острых отравлений химической этиологии. Химические отравления чаще встречались у мужчин (58%), реже у женщин (42%).

Большинство случайных отравлений связано с неправильным приемом лекарств (28,5%), употреблением алкоголя (23%), остальное распределяется между несчастными случаями (14%) и прочими причинами (34,5%).

#отравление алкоголем #Роспотребнадзор
