За первую неделю сентября 10 татарстанцев отравились алкоголем

С 1 по 7 сентября в Татарстане зафиксировали 10 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Отмечается, что всего за отчетный период зарегистрировано 65 случаев острых отравлений химической этиологии. Химические отравления чаще встречались у мужчин (58%), реже у женщин (42%).

Большинство случайных отравлений связано с неправильным приемом лекарств (28,5%), употреблением алкоголя (23%), остальное распределяется между несчастными случаями (14%) и прочими причинами (34,5%).