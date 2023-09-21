За первую неделю по трассе М12 проехало свыше 300 тыс. автомобилей

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За первую неделю после открытия по трассе М12 проехало свыше 300 тыс. автомобилей, рассказали вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Путь между городами теперь сократился с семи до трёх с половиной часов, а сервис и инновационные технологии сделают его комфортнее. Первая неделя уже показала высокий интерес к новой магистрали у автомобилистов», – цитирует его пресс-служба Правительства России.

Чаще всего водители проезжали по участку на обходе Балашихи — около 26 тыс. автомобилей в сутки. Кроме того, после открытия сквозного движения от Москвы до Арзамаса возросла популярность на участке от ЦКАД до Орехово-Зуево, работающем с сентября 2022 года.

Напомним, что движение от Москвы до Арзамаса было запущено 8 сентября 2023 года. В церемонии принял участие Президент России Владимир Путин.

Строительство трассы ведется в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Ожидается, что участок до Казани будет открыт в этом декабре.