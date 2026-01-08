За первую неделю года в Татарстане на пожарах погибли 4 человека

С 31 декабря по 7 января в Татарстане на пожарах погибли 4 человека, пострадали еще шесть человек. Были спасены 7 человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, чаще всего возгорания возникали из-за проблем с проводкой, неаккуратного обращения с огнем, а также из-за неисправностей в печах и дымоходах.

В МЧС советуют не оставлять маленьких детей одних, а также объяснить им, что при пожаре нужно выбегать на улицу. Кроме того, стоит следить за печами и приборами, работающими на электричестве и газе, а также проверить состояние электрики в доме и установить дымовой датчик. Если же возгорание все-таки началось, нужно сразу же звонить по номеру 101.