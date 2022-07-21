За первое полугодие в России на 5% сократилась добыча газа

За первые шесть месяцев 2022 года в России на 5% сократилась добыча газа. Однако, несмотря на санкции, все отрасли энергетической сферы показали хорошие результаты работы. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Минэнерго Николай Шульгинов. Детали беседы привела пресс-служба Кремля.

Так, по его словам, добыча нефти за этот период выросла на 3,4% к показателям 2021 года, а электроэнергии — на 1,9%. Производство бензина и дизтоплива также показало рост — +4,5% к показателям первого полугодия 2021-го. Добыча угля осталась на прежнем уровне.

«По газу, по известным причинам, — пока минус 5%», — добавил руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что внутренний энергетический рынок по-прежнему стабилен, потребители обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Проблем с поставками также не отмечается.

Сейчас энергетический сектор, продолжил Шульгинов, занят подготовкой к зиме.

«Готовимся к этому сложному периоду, понимая, что наши, например, партнеры в недружественных странах нервно ожидают наступление такого особо тяжелого периода. Мы же работаем, исходя из наших планов и графиков в штатном режиме», — заключил он.