За первое полугодие 2023 года импорт из Китая в Россию увеличился на 79%. В его структуре более 60% приходится на машинотехническую продукцию. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев на пленарном заседании форума «РОСТКИ».

«В прошлом году было определенное падение по импорту и дисбаланс во взаимной торговле. Это было связано в том числе с нарушением логистических каналов. Сегодня мы видим стремительный рост импорта. Кратно увеличились поставки востребованных комплектующих, запасных частей. Идет замещение покидающих российских рынок иностранных компаний», – рассказал спикер.

Он добавил, что российский экспорт в Китай вырос по продукции лесопромышленного комплекса, по отдельным видам машиностроительной продукции. Более того, развивается экспорт продукции химической промышленности, в том числе сложных удобрений. «Видим позитивную динамику в сфере цветных металлов», – отметил Груздев.

По его словам, в настоящее время Россия и Китай на новом этапе экономического развития возвращаются к принципу взаимовыгодной технологической промышленной кооперации. «Мы на пороге новой тенденции перехода традиционных экспортно-импортных отношений к отношениям полноценной кооперации. Причем эта тенденция не новая», – подчеркнул замминистра промышленности и торговли.

В завершение Груздев поблагодарил руководство Татарстана за «прекрасную и своевременную инициативу по организации международного форума», посвященного перспективам развития российско-китайского торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. «Хочу поздравить с успешным началом, потому что сегодняшний зал, масштабная экспозиция, насыщенная деловая программа подтверждают своевременность этого решения и самое главное – его востребованность. Более 200 китайских компаний приехали на форум в Казань», – заключил он.

Российско-китайский форум «РОСТКИ» прошел в Татарстане 7-8 сентября. Местом его проведения выбран международный выставочный центр Kazan Expo.