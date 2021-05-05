За период пандемии врачи РКБ перелили 165 литров плазмы с антителами к Covid-19

С момента начала пандемии перфузионная служба Республиканской клинической больницы Татарстана заготовила и передала во Временный инфекционный госпиталь порядка 165 литров антиковидной плазмы.



Благодаря донорам крови, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, которые сдают плазму в отделении переливания крови РКБ, врачи клиники смогли заготовить 819 доз плазмы. Одна доза для переливания больному – 200 мл.

Фото пресс-службы РКБ, автор Светлана Бочкарёва

«С момента начала пандемии к нам на помощь пришли 169 доноров. Для понимания объясню, один донор сдает 600 миллилитров плазмы, а это три дозы для вливания больным. То есть один человек спасает троих пациентов! Поэтому, мы очень надеемся, что доноры продолжат помогать и приходить к нам», – отметила заведующая станцией переливания крови РКБ Раушания Хайруллина.



Донором антиковидной плазмы может стать любой житель Татарстана младше 55 лет, переболевший Сovid-19 и имеющий положительный ПЦР-мазок. После выздоровления донора должно пройти минимум 14 дней.

Подробности можно узнать круглосуточно по телефону (843) 231-21-34.