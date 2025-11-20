За парковку машины на газоне водителя ждет штраф до 5 тыс. рублей – автоюрист

Фото: © «Татар-информ»

За парковку на газоне водителя ждет штраф, который в зависимости от региона доходит до 5 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Штраф за парковку на газоне у каждого региона свой, поскольку в каждом субъекте РФ установлены свои нормы благоустройства и соответствующий размер штрафа. Однако во всех российских субъектах наказание за такое нарушение существует, причем существенное. В некоторых регионах его размер достигает 3-5 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.

Отметим, что, например, в Татарстане штраф за парковку на газоне для физлиц составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Также с 2025 года в Казани ввели автоматические штрафы за это нарушение, фиксируемые камерами, включая зимний период.

При этом в Набережных Челнах по итогам января-сентября 2025 года парковка машин на газонах и детских площадках стала самым частым правонарушением (зафиксировано 3 798 таких случаев). Также в данный список попали нарушения правил благоустройства (2 319 протоколов) и факты несанкционированной уличной торговли (2 238 протоколов).