Происшествия 28 апреля 2026 19:36

За ожог глаза, полученный на работе, жительница Татарстана отсудила у фирмы 120 тыс. рублей

Жительница Татарстана смогла добиться компенсации от фирмы ООО «Торговый дом «ПМК» за травму глаза. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Как следует из материалов прокурорской проверки, несчастный случай произошел 19 сентября 2025 года. Во время работы женщина получила ожог роговицы глаза. Это стало возможным из-за неправильной организации производственного процесса работодателем, уточнили в надзорном ведомстве. Кроме того, женщина не была обеспечена защитными очками или лицевым щитком.

В интересах работницы прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия компенсации морального вреда и суммы материального ущерба. Суд обязал фирму выплатить 100 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также 20 тыс. рублей – за расходы на лечение.

#производственная травма #компенсация #сабинский район рт #Прокуратура Татарстана
